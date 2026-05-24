Le navi possono attraversare lo Stretto di Hormuz senza pagare pedaggi e senza restrizioni, mentre le sanzioni sul petrolio sono temporaneamente sospese. L’accordo prevede una tregua di 60 giorni e una proroga, con negoziati ancora in corso sul nucleare. La stretta finale tra Stati Uniti e Iran coinvolge anche un possibile riapertura dello stretto e la sospensione delle sanzioni durante questo periodo.

Stretta finale su un accordo tra Stati Uniti e Iran per una proroga alla tregua di 60 giorni, durante la quale lo Stretto di Hormuz verrebbe riaperto, l'Iran potrebbe vendere liberamente petrolio, si terrebbero negoziati per limitare il programma nucleare iraniano e le ostilità verrebbero interrotte anche in Libano. Questi, secondo Axios, sarebbero i capisaldi dell'intesa "ormai pronta", secondo quanto annunciato ieri sera dal presidente Donald Trump e confermato oggi da fonti vicine a Teheran. Cosa prevede l'accordo Durante i 60 giorni, Hormuz verrà aperto senza pedaggi e l'Iran acconsentirà a rimuovere le mine che ha dispiegato nello stretto per consentire alle navi di passare liberamente. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Iran, c'è l'accordo con gli Usa: tregua di 60 giorni, stop sanzioni sul petrolio e Hormuz riaperto senza pedaggi. Si tratta sul nucleare

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Iran, c'è l'accordo con gli Usa: tregua di 60 giorni. Stop sanzioni sul petrolio

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