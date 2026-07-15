Un uomo è stato portato in carcere dopo aver perseguitato una ragazza di 19 anni che aveva rifiutato le sue avances. I carabinieri di Sansepolcro hanno eseguito un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare già in atto. L’uomo è stato condotto nel carcere locale. La vittima aveva segnalato comportamenti molesti, portando all’intervento delle forze dell’ordine. La misura restrittiva più severa è stata adottata per garantire la sicurezza della giovane.

SANSEPOLCRO – I carabinieri di Sansepolcro hanno eseguito un’ordinanza di aggravamento sanzionatorio della misura cautelare con applicazione della custodia in carcere, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del tribunale di Arezzo, su richiesta della procura nella quale vengono riconosciuti gravi indizi di colpevolezza a carico di un 61enne, ritenuto responsabile di atti persecutori nei confronti di una 19enne. In particolare, l’uomo già sottoposto, dallo scorso mese di gennaio, alla misura del divieto di avvicinamento alla vittima, ha violato le prescrizioni imposte, tra cui il mantenersi a una distanza di almeno 1000 metri dalla ragazza. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Perseguita una 19enne che rifiuta le sue avance: in carcere

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Becoming Unbreakable Indifferent and Ruthless in a Cruel World-The Alchemy of Pain ||PART II

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