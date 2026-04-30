Garlasco perché Andrea Sempio ha ucciso Chiara Poggi | Lei ha rifiutato le sue avance

A Garlasco, nel 2007, Chiara Poggi è stata trovata morta nella sua casa di via Pascoli. Le indagini hanno portato all’arresto di Andrea Sempio, accusato di averla uccisa. Secondo le ricostruzioni, il motivo del delitto sarebbe legato al rifiuto di Chiara Poggi di avere una relazione con Sempio. La vicenda ha ricevuto grande attenzione mediatica, con successive analisi processuali.

Andrea Sempio ha ucciso Chiara Poggi nella villetta di via Pascoli a Garlasco perché la ragazza avrebbe rifiutato le sue avance. Per questo l’ha colpita ripetutamente alla testa con un corpo contundente. Poi ha gettato il suo corpo in cantina e ha continuando a colpirla con altri 4-5 colpi. Questa la ricostruzione fornita dalla procura di Pavia nell’ avviso di garanzia nei confronti di Sempio anticipata dall’ AdnKronos e dalla quale si capisce perché gli contestino anche le aggravanti della crudeltà e dei futili motivi. La ricostruzione dell’avviso di garanzia. Andrea Sempio ha ucciso Chiara Poggi, «con l’aggravante di aver commesso il fatto...🔗 Leggi su Open.online

Delitto Garlasco: Sempio può aver ucciso Chiara Poggi - FarWest 10/02/2026

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