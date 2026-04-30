La Procura di Pavia | Chiara Poggi rifiutò le sue avance e Andrea Sempio la uccise

La Procura di Pavia ha affermato che Andrea Sempio ha ucciso Chiara Poggi, sostenendo che il delitto è stato commesso con l'aggravante di motivi abietti, legati all’odio per la vittima, in seguito al rifiuto di un suo approccio sessuale. La questione riguarda la dinamica dell’omicidio e le motivazioni che hanno portato all’atto violento, secondo le indagini condotte dagli inquirenti.

Andrea Sempio ha ucciso Chiara Poggi, "con l'aggravante di aver commesso il fatto per motivi abietti, riconducibili all'odio per la vittima a seguito del rifiuto del suo approccio sessuale". Lo sostiene la Procura di Pavia nell'invito a comparire con cui chiede all'indagato per l'omicidio di Garlasco di essere interrogato il prossimo 6 maggio. La ricostruzione della scena del delitto. Una lite, poi i colpi ripetuti, almeno 12, inflitti soprattutto alla testa e anche sulle scale. Cambia dunque la scena dell'omicidio di Garlasco e cambia l'autore del delitto di Chiara Poggi, uccisa con un'arma che resta sconosciuta la mattina del 13 agosto del 2007.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La Procura di Pavia: “Chiara Poggi rifiutò le sue avance e Andrea Sempio la uccise” GARLASCO: IL VIDEO SEGRETO SUL PC DI CHIARA POGGI CHE SCAGIONA ALBERTO STASI. LA VERITÀ MAI DETTA Notizie correlate "Chiara Poggi rifiutò un approccio sessuale e lui la uccise". L'accusa della procura contro SempioAndrea Sempio ha ucciso Chiara Poggi, "con l'aggravante di aver commesso il fatto per motivi abietti, riconducibili all'odio per la vittima a seguito... Leggi anche: Garlasco, «Chiara Poggi rifiutò Sempio, ecco perché l'ha uccisa»: il movente secondo la Procura di Pavia Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Caso Garlasco, per la procura di Pavia Sempio ha ucciso da solo Chiara Poggi; Garlasco, Sempio convocato dalla Procura di Pavia il 6 maggio; Caso Garlasco, la procura di Pavia: Andrea Sempio ha ucciso da solo Chiara Poggi; Garlasco, l'inchiesta verso la chiusura: il procuratore di Pavia a Milano dalla pg. Sul tavolo la revisione del processo a Stasi. La Procura di Pavia: Chiara Poggi rifiutò le sue avance e Andrea Sempio la ucciseDelitto di Garlasco, l’accusa nero su bianco mossa dal pm nell’invito a comparire all’interrogatorio del prossimo 6 maggio. Il 37enne unico indagato per l’omicidio al posto del condannato Alberto Stas ... ilgiorno.it Omicidio Chiara Poggi: Andrea Sempio convocato in procura a PaviaOmicidio di Chiara Poggi, per i pm il responsabile sarebbe Andrea Sempio, il 38enne amico del fratello della vittima a cui sono contestate anche le ... ecovicentino.it ++ Garlasco, la Procura di Pavia scopre le carte: "Ecco perché e come è stata uccisa Chiara Poggi, almeno dodici colpi alla testa, quelli letali sulle scale della cantina" ++ - facebook.com facebook Delitto Garlasco, la procura di Pavia ha convocato Andrea Sempio per mercoledì 6 maggio. I PM hanno modificato l’accusa da omicidio in concorso a omicidio volontario #Garlasco x.com