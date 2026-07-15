Perché non spostarlo nella provinciale 7?

Da ilrestodelcarlino.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La regolamentazione dei dispositivi di controllo della velocità a Cotignola si allinea alle nuove direttive del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che ha chiarito le norme sulle omologazioni delle apparecchiature. La domanda riguarda perché non siano spostati sulla provinciale 7. Le autorità locali hanno aggiornato le regole sulla base delle nuove disposizioni, che specificano i requisiti tecnici e le modalità di installazione. Nessuna decisione definitiva è stata ancora comunicata sul trasferimento delle apparecchiature.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La regolamentazione dei dispositivi di controllo della velocità sul territorio di Cotignola si adegua alle recenti disposizioni del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ha fatto chiarezza, finalmente, sulle omologazioni delle apparecchiature. Una situazione che negli ultimi anni aveva dato la possibilità a tanti automobilisti di poter fare ricorso contro la sanzione ricevuta, proprio per un difetto di normativa nel merito dei criteri di omologazione dei velox. Il sindaco Federico Settembrini ha fatto il punto della situazione in merito ai due autovelox presenti nell’area comunale, delineando scenari differenti a seconda della conformità ai nuovi parametri ministeriali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

perch233 non spostarlo nella provinciale 7
© Ilrestodelcarlino.it - "Perché non spostarlo nella provinciale 7?"
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Inaugurazione Stanza di accoglienza bambini. Sede provinciale INPS Terni

Video Inaugurazione Stanza di accoglienza bambini. Sede provinciale INPS Terni

Notizie e thread social correlati

Roberto Savi trasferito a Ferrara. Anche Fabio può lasciare Milano. La Procura valuta di spostarloRoberto Savi è stato spostato dal carcere di Bollate a quello di Ferrara alcuni giorni fa.

Leggi anche: Spaventoso incidente sulla Provinciale: motociclista finisce nella scarpata

Argomenti più discussi: Perché non spostarlo nella provinciale 7?; PADOVA | CAMPO LARGO: SALTA IL COMIZIO IN PIAZZA DELLA FRUTTA; La provincia di Gia Lai ha emesso un avviso in merito al rischio di incidenti causati da bombe inesplose e munizioni risalenti alla guerra.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web