Perché non spostarlo nella provinciale 7?

Notizia in breve

La regolamentazione dei dispositivi di controllo della velocità a Cotignola si allinea alle nuove direttive del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che ha chiarito le norme sulle omologazioni delle apparecchiature. La domanda riguarda perché non siano spostati sulla provinciale 7. Le autorità locali hanno aggiornato le regole sulla base delle nuove disposizioni, che specificano i requisiti tecnici e le modalità di installazione. Nessuna decisione definitiva è stata ancora comunicata sul trasferimento delle apparecchiature.