Perché non spostarlo nella provinciale 7?
La regolamentazione dei dispositivi di controllo della velocità a Cotignola si allinea alle nuove direttive del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che ha chiarito le norme sulle omologazioni delle apparecchiature. La domanda riguarda perché non siano spostati sulla provinciale 7. Le autorità locali hanno aggiornato le regole sulla base delle nuove disposizioni, che specificano i requisiti tecnici e le modalità di installazione. Nessuna decisione definitiva è stata ancora comunicata sul trasferimento delle apparecchiature.
La regolamentazione dei dispositivi di controllo della velocità sul territorio di Cotignola si adegua alle recenti disposizioni del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ha fatto chiarezza, finalmente, sulle omologazioni delle apparecchiature. Una situazione che negli ultimi anni aveva dato la possibilità a tanti automobilisti di poter fare ricorso contro la sanzione ricevuta, proprio per un difetto di normativa nel merito dei criteri di omologazione dei velox. Il sindaco Federico Settembrini ha fatto il punto della situazione in merito ai due autovelox presenti nell’area comunale, delineando scenari differenti a seconda della conformità ai nuovi parametri ministeriali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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