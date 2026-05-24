Spaventoso incidente sulla Provinciale | motociclista finisce nella scarpata

Un incidente si è verificato ieri pomeriggio sulla Provinciale, intorno alle 17.30, a Idro. Un motociclista ha perso il controllo del veicolo, che è finito in una scarpata. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non sono stati forniti dettagli sulle condizioni del conducente. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza.

L’allarme è scattato poco dopo le 17.30 di ieri, sabato 23 maggio,da a Idro, dove un motociclista ha perso il controllo del mezzo finendo in una scarpata.L’incidente è avvenuto lungo la Sp 58 e, secondo i primi accertamenti, il biker avrebbe perso il controllo della moto mentre affrontava una. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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Incidente mortale sulla Marecchiese. Motociclista deceduto, moto carbonizzata

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