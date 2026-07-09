Roberto Savi è stato trasferito, alcuni giorni fa, dal carcere di Bollate a quello di Ferrara. E ora la Procura sta valutando anche il trasferimento di Fabio Savi, ’il Lungo’, secondo dei fratelli. I trasferimenti vengono autorizzati dal Dap (Dipartimento amministrazione penitenziaria) - così anche quello di Roberto Savi, leader della banda della Uno Bianca (tra il 1987 e il 1994 nelle Marche e in Emilia-Romagna uccisero 23 persone), spostamento che è avvenuto su richiesta della Procura. In questo momento delicato, e decisivo, per la nuova inchiesta dei pm Lucia Russo e Andrea De Feis, si è ritenuto di ’isolare’ ciascuno dei tre fratelli. Per lungo tempo, infattim Roberto e Fabio sono rimasti nello stesso carcere, quello di Milano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Roberto Savi trasferito a Ferrara. Anche Fabio può lasciare Milano. La Procura valuta di spostarlo

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