L’Unione Europea ha deciso di permettere all’Ucraina di usare parte dei fondi del nuovo programma di prestiti per la difesa per acquistare componenti di droni cinesi. La decisione si basa sulla priorità di sostenere le esigenze militari del paese, anche se ciò comporta l’acquisto di materiali provenienti dalla Cina. La misura è stata comunicata senza ulteriori dettagli sulle modalità o eventuali restrizioni.

Le necessità belliche dei partner rappresentano una priorità rispetto alle proprie ambizioni industriali. Questa pare essere la linea seguita da Bruxelles, che a quanto pare consentirà all’Ucraina di utilizzare parte dei fondi del nuovo programma europeo di prestiti per la difesa per acquistare componenti per droni prodotti in Cina. Secondo il Financial Times, l’esenzione riguarderebbe la prima tranche da 5,9 miliardi di euro del nuovo fondo europeo destinato all’Ucraina, parte di un programma complessivo da 60 miliardi dedicato agli acquisti per la difesa. La deroga consentirà a Kyiv di acquistare in Cina quei componenti che l’industria europea non è ancora in grado di fornire in quantità sufficienti o con la rapidità richiesta dal fronte. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Perché l’Ue permette a Kyiv di comprare componenti cinesi coi suoi fondi

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