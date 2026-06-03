I media occidentali sottolineano il rischio di ignorare i progressi industriali dei chip cinesi, considerandoli potenzialmente pericolosi per l’Unione Europea. Secondo un esperto, questa sottovalutazione potrebbe ostacolare lo sviluppo tecnologico e la competitività europea. La discussione si concentra sulla necessità di monitorare e valutare con attenzione le innovazioni nel settore dei semiconduttori, evitando di sottovalutare le capacità di produzione e ricerca di Pechino.

I media occidentali stanno rilanciando con un certo strepito il recente annuncio di Nvidia sulla prossima disponibilità di RTX Spark, un superchip nativo installato su personal computer e portatili di nuova generazione per far funzionare “in locale” – cioè senza necessariamente dipendere da servizi esterni – modelli AI e in particolare i LLM, quelli che interagiscono con e tramite il linguaggio. L’annuncio di Nvidia è orientato ad espandere la propria presenza, già fortissima nel settore dei processori ad alte prestazioni destinate a Big Tech, anche nel mercato della produzione di hardware “da scaffale”. Questo è il modo in cui l’azienda di Huang riuscirebbe ad espandere ulteriormente il controllo su parti sostanziali della filiera dell’AI, attraendo anche chi opera nella parte operativa dell’ecosistema e non solo chi lo costruisce. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Perché ignorare i progressi industriali dei chip cinesi è pericoloso per la Ue. L’opinione di Monti

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