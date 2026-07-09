Claude controlla se i suoi utenti sono cinesi per evitare di essere distillato | cosa significa e perché è importante nella corsa all’AI

Un utente ha rivelato che Claude verifica se i propri utenti sono cinesi per evitare di essere “distillato”, ovvero che il modello venga copiato o replicato illegalmente. Questa pratica mira a proteggere la proprietà intellettuale e mantenere il vantaggio competitivo nel settore dell’intelligenza artificiale. La verifica degli utenti si inserisce nel contesto della competizione tra Stati Uniti e Cina, entrambi impegnati nello sviluppo di modelli avanzati per ottenere maggiori profitti e leadership nel settore.

Nel mondo dell’intelligenza artificiale chi ha il modello più avanzato genera più profitti e c’è una corsa all’oro tra Stati Uniti e Cina. Per impedire che i suoi dati e le sue tecnologie vengano assimilati dai modelli cinesi, Anthropic ha inserito all’interno del suo prodotto di punta, Claude Code, un sistema che controlla se l’utente sta usando il servizio dalla Cina. L’obiettivo è non venire “distillati” ovvero impedire ai modelli cinesi di allenarsi sui risultati di Claude. L’azienda non ha paura di ammettere di stare facendo queste verifiche per tutelarsi, ma alcuni utenti hanno espresso delle preoccupazioni legate alla privacy. Il caso scatenate. 🔗 Leggi su Open.online

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