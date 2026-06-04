La Juventus ha stabilito un prezzo per la possibile cessione di Jonathan David durante la prossima sessione di mercato estiva. La società valuta la partenza dell’attaccante come un’opportunità per ottenere una plusvalenza significativa, considerando anche la strategia di rafforzamento della rosa. La decisione sulla vendita dipenderà dalle offerte ricevute e dall’interesse di altri club. Al momento, non ci sono conferme ufficiali sulla volontà del giocatore di cambiare squadra, né sui dettagli delle trattative in corso.

di Luca Fioretti Svelata la strategia della Juventus: la cessione di Jonathan David garantirebbe una ricca plusvalenza per il nuovo bomber. L’attacco della Juventus si prepara a subire una vera e propria metamorfosi in vista della prossima stagione. Come riportato nelle news calciomercato Juve dai microfoni di Sky Sport, l’addio ormai certo di Dusan Vlahovic potrebbe non essere l’unico movimento in uscita nel reparto offensivo di Luciano Spalletti. La dirigenza della Continassa sta infatti valutando con grande attenzione il futuro di Jonathan David, il cui cartellino potrebbe trasformarsi nella pedina fondamentale per finanziare il mercato in entrata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Perchè la partenza di Jonathan David in estate è uno scenario da non scartare. Intanto la Juve fissa il prezzo

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L’idea della #Juventus per l’attacco è abbastanza chiara: sostituire Dusan #Vlahovic, Jonathan #David e Lois #Openda con due attaccanti. I prescelti sono Randal #KoloMuani e Alexander #Sorloth: per entrambi i dialoghi sono già in stato avanzato, sia con e x.com

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