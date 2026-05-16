Madonna Shakira e BTS | l' incredibile scaletta alla finale dei Mondiali di calcio
Durante la finale dei Mondiali di calcio, sono saliti sul palco artisti di fama internazionale, tra cui Madonna, Shakira e i BTS. La scaletta dello spettacolo ha visto esibizioni di musica dal vivo e momenti di intrattenimento, accompagnati dalla presenza del cantante dei Coldplay, nominato direttore artistico dell'evento. La cerimonia ha coinvolto un vasto pubblico e ha visto la partecipazione di diversi performer, creando un grande spettacolo musicale in concomitanza con la conclusione del torneo.
Se il verdetto sportivo della serata è ancora tutto da scrivere - lo scopriremo solo al termine delle quattro settimane di partite - è invece già stato svelato il programma musicale. Il concerto dell’intervallo, ispirato al celebre show del Super Bowl, è stato ideato da Chris Martin, frontman dei Coldplay. In attesa di scoprire scenografia, effetti speciali e i fuochi d’artificio che illumineranno il cielo del MetLife Stadium, alle porte di New York City, l’artista britannico ha già incassato applausi per una line-up a cinque stelle. A cominciare da Madonna. Proprio lei. La regina del pop, ormai raramente dal vivo, potrebbe approfittare dell’occasione anche per promuovere Confessions II, il suo quindicesimo album in studio, in uscita il 3 luglio. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
BTS, Shakira & Madonna: The World Cup Halftime Show Lineup You Didn't See Coming
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