Madonna Shakira e BTS | l' incredibile scaletta alla finale dei Mondiali di calcio

Durante la finale dei Mondiali di calcio, sono saliti sul palco artisti di fama internazionale, tra cui Madonna, Shakira e i BTS. La scaletta dello spettacolo ha visto esibizioni di musica dal vivo e momenti di intrattenimento, accompagnati dalla presenza del cantante dei Coldplay, nominato direttore artistico dell'evento. La cerimonia ha coinvolto un vasto pubblico e ha visto la partecipazione di diversi performer, creando un grande spettacolo musicale in concomitanza con la conclusione del torneo.

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Se il verdetto sportivo della serata è ancora tutto da scrivere - lo scopriremo solo al termine delle quattro settimane di partite - è invece già stato svelato il programma musicale. Il concerto dell’intervallo, ispirato al celebre show del Super Bowl, è stato ideato da Chris Martin, frontman dei Coldplay. In attesa di scoprire scenografia, effetti speciali e i fuochi d’artificio che illumineranno il cielo del MetLife Stadium, alle porte di New York City, l’artista britannico ha già incassato applausi per una line-up a cinque stelle. A cominciare da Madonna. Proprio lei. La regina del pop, ormai raramente dal vivo, potrebbe approfittare dell’occasione anche per promuovere Confessions II, il suo quindicesimo album in studio, in uscita il 3 luglio. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Madonna, Shakira e BTS: l'incredibile scaletta alla finale dei Mondiali di calcio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video BTS, Shakira & Madonna: The World Cup Halftime Show Lineup You Didn't See Coming Sullo stesso argomento I BTS, Madonna e Shakira protagonisti dell’halftime show della finale dei mondialiSaranno i BTS, Madonna e Shakira i protagonisti dell’halftime show della finale dei prossimi Mondiali di calcio. Madonna, Shakira e i BTS saranno i protagonisti dell’Halftime Show della finale dei Mondiali 2026Madonna, Shakira e i BTS si esibiranno durante l’intervallo della finale dei Mondiali di calcio 2026, come confermato giovedì 14 maggio da Global... Shakira e Burna Boy in Dai Dai, l'inno dei Mondiali 2026 che celebra anche l'Italia Energia e omaggi a Maldini, halftime show con Madonna e BTS e donazioni al Fifa Global Citizen Education Fund Leggi l’articolo completo: lasicilia.visitlink.me/odtBF0 x.com Shakira, Madonna e i BTS saranno i protagonisti dello spettacolo di metà tempo della finale dei Mondiali 2026 reddit Madonna, Shakira e BTS: l'incredibile scaletta alla finale dei Mondiali di calcioLa FIFA fa le cose in grande per la Coppa del Mondo 2026. La festa del calcio, organizzata congiuntamente da Canada, Stati Uniti e Messico, si concluderà il prossimo 19 luglio con la sfida tra le due ... vanityfair.it Madonna, Shakira e i BTS headliner dell'Halftime Show alla finale dei Mondiali di CalcioLeggi su Sky TG24 l'articolo Madonna, Shakira e i BTS headliner dell'Halftime Show alla finale dei Mondiali di Calcio ... tg24.sky.it