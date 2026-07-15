In Spagna, le persone cenano tra le 21:30 e le 22:30, mentre in Italia si va a dormire molto prima. La differenza deriva dalle abitudini alimentari e dagli orari tradizionali, che risalgono al periodo del regime franchista. Durante quel periodo, si spostarono le abitudini diurne e notturne, influenzando gli orari dei pasti. Oggi, questa tradizione si mantiene, con cene più tardi rispetto all’Italia.

Se vi è mai capitato di viaggiare in Spagna, avrete sicuramente vissuto lo shock culturale del ristorante deserto alle otto di sera. Lì il pranzo non inizia prima delle 14:00 e la cena viene servita tranquillamente tra le 21:30 e le 22:30. Ma non si tratta di una semplice predilezione per la vita notturna: dietro a questo stile di vita si nasconde un incredibile pasticcio storico iniziato nel 1940. Paese che vai cena che trovi, giusto? Ma perché la Spagna ha questi orari?. Geograficamente parlando, la Spagna si trova sullo stesso asse longitudinale del Regno Unito, del Portogallo e dell’Irlanda. Fino al 1940, infatti, il Paese seguiva il fuso orario di Greenwich (GMT). 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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© Metropolitanmagazine.it - Perché in Spagna si cena quando in Italia si va a dormire? La colpa è tutta di Francisco Franco

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