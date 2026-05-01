Il popolare soap opera non verrà trasmessa venerdì 1 maggio, giorno festivo in Italia. La pausa è dovuta alla programmazione settimanale ridotta per la giornata di festa. La trasmissione tornerà regolarmente in onda nei giorni successivi, mantenendo la sua normale programmazione. La sospensione riguarda solo la puntata prevista per il primo maggio, mentre le puntate successive saranno trasmesse come di consueto.

Settimana corta per Il Paradiso delle Signore che si prende una pausa il 1° maggio nel bel mezzo di dinamiche cruciali per i protagonisti. Ecco i motivi dello stop temporaneo e quando vedremo i nuovi episodi della soap daily di Rai 1. Piccola variazione di palinsesto per uno degli appuntamenti più seguiti del pomeriggio televisivo. La soap daily Il Paradiso delle Signore si concede infatti una pausa il 1° maggio 2026 per la Festa dei Lavoratori, lasciando per un giorno il pubblico senza le sue trame fitte di intrighi, amori e colpi di scena. Una scelta che ha una motivazione ben precisa e che non durerà a lungo, ma che avviene in un momento carico di tensione nella soap e fa schizzare la suspense alle stelle.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Il Paradiso delle Signore non va in onda venerdì 1 maggio: perché si ferma e quando tornerà

A Portrait of the Artist as a Young Man by James Joyce - Full Audiobook

Notizie correlate

Il Paradiso delle Signore non va in onda lunedì 23 marzo: perché si ferma e quando tornaCambio di palinsesto su Rai 1 per un appuntamento cruciale per il Paese: la soap daily si prende una pausa, ma solo per un giorno.

Il Paradiso delle signore non in onda: lunedì 23 marzo la soap di Rai Uno si ferma, i motivi e quando tornerà in TVSarà una settimana breve quella che attende i tantissimi fans della soap italiana Il Paradiso delle Signore.

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Il Paradiso delle Signore, la Rai rimpiazza la soap e Caterina Balivo: la nuova programmazione; Il Paradiso delle Signore anticipazioni 27 aprile-1 maggio 2026: Greta colpisce ancora, Odile in trappola; Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni di mercoledì 22 aprile: Adelaide, scioccata, va da Umberto; Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni dal 27 al 30 aprile.

Il Paradiso delle Signore 10: Stop alla Soap il 1° maggio 2026 ma grandi novità sono in arrivoStop alla Soap di Rai1. Il Paradiso delle Signore non va in onda nella giornata del 1° maggio 2026. Scopriamo insieme cosa ci sarà al suo posto e cosa ci aspetta la prossima settimana. comingsoon.it

Palinsesti Rai, cosa cambia il 1 maggio: Affari tuoi, Il Paradiso delle Signore, La Volta buona, chi salta e chi va in ondaPer la Festa dei lavoratori cambia in parte la programmazione della Rai: ecco cosa andrà in onda. Stop al Paradiso delle Signore ... libero.it

la Repubblica. . È come se Tommaso Paradiso fosse entrato in un’altra dimensione, che non è più quella dei grandi numeri a tutti i costi – che comunque ci sono – né quella del confronto diretto con una nuova generazione di cantautori. E alla domanda:"Para - facebook.com facebook

Annalisa, Arisa e Tommaso Paradiso saranno i cantanti ospiti nella serata dei #DavidDiDonatello. Mercoledì 6 maggio su Rai 1, conducono Flavio Insinna, Bianca Balti e Nino Frassica. #David71 #PremiDavid x.com