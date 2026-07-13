Per una cena leggera e rinfrescante durante le giornate calde, si consiglia di scegliere alimenti freschi come insalate di verdure, frutta di stagione, yogurt e piatti a base di pesce o pollo alla griglia. È meglio evitare cibi pesanti e molto calorici. Bere molta acqua e optare per bevande fredde o tisane può aiutare a mantenere l’idratazione. Questi alimenti favoriscono il sonno e aiutano a sentirsi più freschi durante la notte.

Hai trascorso la giornata a trascinarti tra sudate e momenti di sconforto da caldo. Arrivi a casa, non hai voglia di cucinare e l’unica idea che ti sembra brillante è ordinare una pizza o aprire il frigo e afferrare quello che capita. "Quello che mangi a cena con il caldo non è un dettaglio secondario. È la differenza tra una notte di sonno rigenerante e ore passate a girarsi nel letto sudati e in un agitato dormiveglia" spiega il dottor Vincenzo Longobardi, Nutrizionista di MioDottore. Il corpo sotto stress termico lavora già in modo diverso. "La digestione, come ogni processo metabolico, comporta un dispendio di energie che fa aumentare il calore corporeo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Cosa mangiare a cena quando fa caldo per stare più freschi e dormire meglio

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