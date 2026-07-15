La Cassazione ha confermato la condanna a 14 anni e 9 mesi per un gioielliere in provincia di Cuneo, condannato per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo durante un tentativo di furto nel suo negozio nel 2021. La sentenza definitiva ha seguito il processo in cui si contestava l'uso della forza in risposta all'assalto.

E' definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, gioielliere di Grinzane Cavour, in provincia di Cuneo, accusato di aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo uomo dopo l'assalto al suo negozio il 28 aprile del 2021. Lo hanno deciso i giudici della prima sezione penale di Cassazione. In attesa del verdetto si era creato un presidio a sostegno del commerciante. Roggero era già stato condannato in primo grado a 17 anni, pena ridotta a 14 anni e 9 mesi in appello. Durante la discussione il pg aveva chiesto la conferma della pena, che ora è diventata definitiva. 🔗 Leggi su Torino.repubblica.it

© Torino.repubblica.it - Il gioielliere Mario Roggero condannato dalla Cassazione per aver ucciso due rapinatori

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Mario Roggero, il 15 luglio il verdetto della Cassazione: può diventare definitiva la condanna

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