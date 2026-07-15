Perché dopo aver fatto colazione ho di nuovo fame? La nutrizionista Grieco Colpa di zuccheri e farine

A metà mattina il caffè al bar per alcuni è un rito, per altri è un modo per saziare il picco di fame che arriva a due ore dalla colazione. Ma a cosa è dovuto l'attacco di fame di metà mattina? Come è influenzato dalla colazione? Ne abbiamo parlato con l'esperta Ilenia Grieco. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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