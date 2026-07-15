Perché dopo aver fatto colazione ho di nuovo fame? La nutrizionista Grieco Colpa di zuccheri e farine

Da fanpage.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Dopo aver fatto colazione, molte persone avvertono nuovamente fame a metà mattina. Secondo la nutrizionista Ilenia Grieco, questa sensazione è legata a un consumo eccessivo di zuccheri e farine durante il pasto mattutino. Questi alimenti possono causare picchi glicemici seguiti da cali rapidi, che portano a una sensazione di fame precoce. La scelta di alimenti più equilibrati può ridurre questa risposta.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

A metà mattina il caffè al bar per alcuni è un rito, per altri è un modo per saziare il picco di fame che arriva a due ore dalla colazione. Ma a cosa è dovuto l'attacco di fame di metà mattina? Come è influenzato dalla colazione? Ne abbiamo parlato con l'esperta Ilenia Grieco. 🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Dopo 38 generazioni di soli maschi, lei è l'unica principessina nata in 400 anni!

Video Dopo 38 generazioni di soli maschi, lei è l'unica principessina nata in 400 anni!

Notizie e thread social correlati

Il caso dei manifesti di Italia viva “censurati” dopo aver fatto arrabbiare Giorgia MeloniRecentemente, una campagna pubblicitaria di Italia Viva dedicata alla richiesta del 2 per mille ha generato tensioni politiche.

Belén Rodriguez presenta la sua nuova maschera intima: “La uso in spiaggia e dopo aver fatto l’amore”Belén Rodriguez ha presentato una nuova maschera intima in gel, pensata specificamente per le donne.

Argomenti più discussi: Leonardo Maria Del Vecchio: Sono nato ricco, in Italia è una colpa. Ma poi contano le decisioni; Perché dopo aver fatto colazione ho di nuovo fame? La nutrizionista Grieco Colpa di zuccheri e farine; Dopo la rapina mi ha chiamato il sindaco Sala. Secondo me non è colpa di Milano, non è colpa di niente. Ma avrei tante cose da dire: parla Federico Quaranta; Com’è nata la pasta alla Norma? Tutta colpa di Bellini.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web