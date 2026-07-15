Perché dopo aver fatto colazione ho di nuovo fame? La nutrizionista Grieco Colpa di zuccheri e farine
Dopo aver fatto colazione, molte persone avvertono nuovamente fame a metà mattina. Secondo la nutrizionista Ilenia Grieco, questa sensazione è legata a un consumo eccessivo di zuccheri e farine durante il pasto mattutino. Questi alimenti possono causare picchi glicemici seguiti da cali rapidi, che portano a una sensazione di fame precoce. La scelta di alimenti più equilibrati può ridurre questa risposta.
A metà mattina il caffè al bar per alcuni è un rito, per altri è un modo per saziare il picco di fame che arriva a due ore dalla colazione. Ma a cosa è dovuto l'attacco di fame di metà mattina? Come è influenzato dalla colazione? Ne abbiamo parlato con l'esperta Ilenia Grieco. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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