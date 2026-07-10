Belén Rodriguez presenta la sua nuova maschera intima | La uso in spiaggia e dopo aver fatto l'amore

Belén Rodriguez ha presentato una nuova maschera intima in gel, pensata specificamente per le donne. La showgirl ha dichiarato di usarla sia in spiaggia che dopo aver avuto rapporti sessuali. Questa novità segue il lancio di una precedente maschera in tessuto a forma di farfalla, sempre con il marchio Rebeya. La presentazione è avvenuta attraverso i canali social di Rodriguez, senza ulteriori dettagli sul prodotto.

Dopo la maschera intima in tessuto a forma di farfalla, Belén Rodriguez col suo brand Rebeya ne ha lanciata un'altra in gel, pensata apposta per le donne. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Segui gli aggiornamenti su Belen Rodriguez.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Belen e la sensuale cover con Samurai Jay e Roy Paci

Notizie e thread social correlati

Belen Rodriguez criticata per la sua nuova storia d’amore: lei reagisceBelen Rodriguez è stata criticata per aver annunciato la sua nuova relazione con Gaetano Fidanzati.

Leggi anche: La nuova collana di Belén Rodriguez è dedicata ai figli Santiago e Luna Marì: “Sempre con me”

Temi più discussi: Belen Rodriguez, lo sfogo su Instagram: Ho sofferto, ma ho scelto di amarmi di nuovo; Una riflessione sul dolore, la rinascita e l'importanza di imparare ad amarsi di nuovo; Belén Rodriguez: È importante attraversare il dolore, non metterlo sotto il tappeto; Belen Rodriguez rompe il silenzio: Sto cercando di amarmi.

Belén Rodriguez ha mostrato sui social le prime immagini insieme a Gaetano Fidanzati, confermando la loro relazione. La coppia ha festeggiato il 35° compleanno del personal trainer a Milano tra una cena, momenti di complicità e una serata con... x.com

Belén Rodriguez, Francesca Michielin e le altre: ora le star si innamorano del personal trainer (e c'è chi se ne approfitta in palestra) reddit

Belén Rodriguez presenta la sua nuova maschera intima: La uso in spiaggia e dopo aver fatto l’amoreDopo la maschera intima in tessuto a forma di farfalla, Belén Rodriguez col suo brand Rebeya ne ha lanciata un'altra in gel, pensata apposta per le donne ... fanpage.it

Belén Rodriguez e la sua maschera per le parti intime: skincare vulvare (senza tabù)Belén Rodriguez lo aveva anticipato su Instagram e ora lo ha fatto davvero: ha lanciato la sua prima maschera intima vulvare. Si chiama Mia Libre ed è firmata dal suo brand beauty Rebeya. Con un post ... alfemminile.com