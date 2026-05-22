Milan ritorno al passato per la nuova maglia | debutterà contro il Cagliari

Da webmagazine24.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Milan presenta il nuovo Home Kit per la stagione 202627, sviluppato dal marchio Puma. La maglia riprende un design classico, richiamando uno degli stilemi più riconoscibili del club. La divisa sarà in campo per la partita contro il Cagliari, segnando il debutto ufficiale del nuovo abbigliamento. La presentazione del kit rappresenta un ritorno a un’estetica storica, con un look rossonero più tradizionale rispetto alle versioni recenti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

(Adnkronos) – Il Milan cambia abito e svela, con lo sponsor tecnico Puma, il nuovo Home Kit 202627: un ritorno a una delle estetiche più iconiche del calcio, il linguaggio visivo rossonero nella sua forma più classica. La divisa della prossima stagione ripropone le strisce rossonere larghe, che attraversano tutta la maglia, sia sul fronte. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

SPETTACOLO PURO LA NUOVA MAGLIA 2026/27

Video SPETTACOLO PURO LA NUOVA MAGLIA 2026/27

Sullo stesso argomento

Milan, col Cagliari debutta la nuova maglia: si torna alle strisce largheNell'ultima partita di campionato la squadra indosserà l'home kit '26-27: l'auspicio del mondo rossonero è che possa essere utilizzato.

Milan, l’incubo del 2021 che spaventa Allegri e la novità assoluta sulla maglia contro il CagliariLa vittoria metterebbe la squadra al riparo anche da eventuali successi di Como e Juventus (68 punti).

milan ritorno al passatoMilan, ritorno al passato per la nuova maglia: debutterà contro il CagliariIl Milan cambia abito e svela, con lo sponsor tecnico Puma, il nuovo Home Kit 2026/27: un ritorno a una delle estetiche più iconiche del calcio, il linguaggio visivo rossonero nella sua forma più clas ... adnkronos.com

milan ritorno al passatoMilan, la nuova maglia 2026-27 debutta con il Cagliari. Modric testimonialIl Milan lancia la nuova maglia home 2026/27 — omaggio alla stagione 2010/11—, con Modric testimonial: il croato potrebbe rimanere un'altra stagione? corriere.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web