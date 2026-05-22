Milan ritorno al passato per la nuova maglia | debutterà contro il Cagliari
Il Milan presenta il nuovo Home Kit per la stagione 202627, sviluppato dal marchio Puma. La maglia riprende un design classico, richiamando uno degli stilemi più riconoscibili del club. La divisa sarà in campo per la partita contro il Cagliari, segnando il debutto ufficiale del nuovo abbigliamento. La presentazione del kit rappresenta un ritorno a un’estetica storica, con un look rossonero più tradizionale rispetto alle versioni recenti.
(Adnkronos) – Il Milan cambia abito e svela, con lo sponsor tecnico Puma, il nuovo Home Kit 202627: un ritorno a una delle estetiche più iconiche del calcio, il linguaggio visivo rossonero nella sua forma più classica. La divisa della prossima stagione ripropone le strisce rossonere larghe, che attraversano tutta la maglia, sia sul fronte. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
SPETTACOLO PURO LA NUOVA MAGLIA 2026/27
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