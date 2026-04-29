Basket serie B Nazionale Futuro Virtus Imola | il coraggio di ripartire dalle fondamenta dai tifosi e dai giovani

La Virtus Imola ha annunciato l’intenzione di ripartire dalla base della società, ponendo al centro dei propri piani il coinvolgimento dei tifosi e lo sviluppo dei giovani. La squadra di basket di serie B nazionale si concentra ora su un percorso di ricostruzione, lasciando da parte per il momento le scelte di mercato o eventuali conferme di giocatori. La società ha sottolineato l’importanza di rafforzare le fondamenta per il futuro.

Ripartire dalle fondamenta. Dai tifosi e dai giovani. Questo, a nostro parere, dovrebbe essere in cima ai pensieri della Virtus, prima ancora di identificare nuovi protagonisti o confermare chi c’è già. Serve un progetto chiaro – come auspicava Baldiraghi –, ma ora che il tempo non manca, a differenza della passata stagione quando le priorità erano altre, certi argomenti andranno affrontati. La Virtus deve chiedersi cosa fare del settore giovanile che, a oggi, resiste principalmente grazie al minibasket e alla femminile. La parte maschile ha perso terreno rispetto a International, ma anche alla Grifo. Tentativi per concludere delle...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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