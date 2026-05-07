Le comunicazioni intercettate risalgono alla primavera dello scorso anno, in un periodo in cui si delineavano le fasi finali del campionato di Serie A, conclusosi con il Napoli al primo posto e l’Inter vicina in classifica. Nei dialoghi emergono presunti favori di alcuni manager verso le squadre coinvolte, mentre si cerca di fare chiarezza sulle pretese dei vari club in relazione a queste vicende.

Milano, 7 maggio 2026 – Le intercettazioni risalgono alla primavera dell’anno scorso, quando si avvicinava alle battute finali il campionato di Serie A poi vinto al fotofinish dal Napoli con l’Inter al secondo posto. Il designatore degli arbitri Gianluca Rocchi in occasione della presentazione alla stampa del centro Var della Lega di serie A realizzato a Lissone, Monza, 4 Ottobre 2021. ANSA MATTEO BAZZI L’allora designatore degli arbitri Gianluca Rocchi, che si è autosospeso a seguito dell’inchiesta che lo vede indagato per concorso in frode sportiva, senza sapere di essere ascoltato dagli investigatori parlava con Riccardo Pinzani (non indagato), all’epoca incaricato della Figc per i rapporti tra l’Associazione Italiana Arbitri (Aia) e i club, e da questa stagione club referee manager della Lazio.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Rocchi, i manager e i presunti favori alle squadre: “Ora luce sulle pretese dei club”

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