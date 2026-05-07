Rocchi i manager e i presunti favori alle squadre | Ora luce sulle pretese dei club
Le comunicazioni intercettate risalgono alla primavera dello scorso anno, in un periodo in cui si delineavano le fasi finali del campionato di Serie A, conclusosi con il Napoli al primo posto e l’Inter vicina in classifica. Nei dialoghi emergono presunti favori di alcuni manager verso le squadre coinvolte, mentre si cerca di fare chiarezza sulle pretese dei vari club in relazione a queste vicende.
Milano, 7 maggio 2026 – Le intercettazioni risalgono alla primavera dell’anno scorso, quando si avvicinava alle battute finali il campionato di Serie A poi vinto al fotofinish dal Napoli con l’Inter al secondo posto. Il designatore degli arbitri Gianluca Rocchi in occasione della presentazione alla stampa del centro Var della Lega di serie A realizzato a Lissone, Monza, 4 Ottobre 2021. ANSA MATTEO BAZZI L’allora designatore degli arbitri Gianluca Rocchi, che si è autosospeso a seguito dell’inchiesta che lo vede indagato per concorso in frode sportiva, senza sapere di essere ascoltato dagli investigatori parlava con Riccardo Pinzani (non indagato), all’epoca incaricato della Figc per i rapporti tra l’Associazione Italiana Arbitri (Aia) e i club, e da questa stagione club referee manager della Lazio.🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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