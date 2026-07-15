pendolari al cartoccio

Da settimane, molti pendolari che viaggiano in treno tra le province e la città di Milano affrontano ritardi e cancellazioni frequenti. Le soppressioni di corse e i ritardi si sono intensificati, creando disagi diffusi tra chi si sposta per lavoro. Le compagnie ferroviarie hanno registrato un aumento delle segnalazioni di disservizi, senza aver ancora risolto completamente le criticità segnalate. Le modalità di gestione delle emergenze non sembrano aver migliorato la situazione, che continua a coinvolgere un numero elevato di utenti quotidianamente.

(Al)l’inferno siamo noi. Camus si rivolterà nella tomba per aver subito una citazione in questo breve editoriale, ma tant’è, non ci viene in mente un’altra immagine per descrivere quello che vivono da alcune settimane molti lavoratori milanesi. Con un caldo e un’umidità da fare invidia a Bangkok, costretti a rimanere in città (mentre parenti, figli e fortunati vari sono già al mare o in montagna) per andare a lavorare perché comunque il mutuo non si paga da solo, arrancano verso le fermate di metro, bus e tram e lì arriva il colpo di grazia: decine di persone in attesa (causa orario estivo che dirada le corse) che non riusciranno mai a salire tutte. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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