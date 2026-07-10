Durante una nuova intervista, Millie Bobby Brown ha raccontato un curioso retroscena dal set di Stranger Things. L'attrice ha spiegato che i colleghi americani restavano puntualmente sorpresi dai suoi pranzi tipicamente britannici. Le differenze culturali, a volte, emergono nei momenti più inaspettati: per Millie Bobby Brown è successo durante la pausa pranzo sul set di Stranger Things, dove un semplice piatto della tradizione inglese è diventato motivo di battute e incredulità da parte dei colleghi americani. "Mi guardavano come se arrivassi da un altro secolo" Ospite del programma Hot Ones, l'attrice britannica ha raccontato che durante le riprese della serie Netflix era solita portare da casa alcuni piatti tipici del Regno Unito. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Millie Bobby Brown presa in giro sul set di Stranger Things: "Era solo una patata al cartoccio"

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Millie Bobby Brown burlándose de la icónica escena del agarre al cuello de Will

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