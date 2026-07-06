Soddisfazione del Comitato pendolari per l' inizio dei lavori ferroviari al Ponte al Pino a Firenze

Da lanazione.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Comitato pendolari ha espresso soddisfazione per l'avvio dei lavori ferroviari al Ponte al Pino a Firenze. Secondo quanto riferito, i treni regionali della prima mattinata sono stati puntuali o in anticipo. Anche i bus navetta e il tram diretti a Santa Maria Novella hanno funzionato senza problemi nelle prime ore della giornata. Nessun disagio segnalato nel servizio di trasporto pubblico durante l'inizio dei lavori.

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Arezzo, 6 luglio 2026 – : "I treni regionali della prima mattinata sono stati puntuali o addirittura in anticipo e anche i bus navetta e tram per SMNovella finora funzionano". A bordo dei treni un numero minore di pendolari in viaggio. "I treni regionali della prima mattinata sono stati puntuali o addirittura in anticipo all'arrivo a Campo di Marte e anche i bus navetta e tram per SMNovella finora funzionano". Il portavoce del Comitato pendolari Valdarno Direttissima, Maurizio Da Re, esprime soddisfazione per l'andamento dei treni e delle navette, nella prima mattinata, con il blocco dei treni a Campo di Marte per l'inizio dei lavori al Ponte al Pino. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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