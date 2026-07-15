Un post pubblicato oltre un anno fa mostrava che il calciatore aveva previsto la finale dei Mondiali tra Spagna e Francia, con la vittoria della Spagna. Prima di giocare la semifinale contro la Francia, aveva scritto sui social di aspettarsi di arrivare alla finale del torneo. La previsione si è poi rivelata corretta, con la vittoria della Spagna per 2-0 in semifinale.

Calciatore e veggente. Perché ancora prima di battere la Francia 2-0 in semifinale, Pedri sapeva già tutto. Più di un anno fa, sui social, aveva previsto di giocare la finale della Coppa del Mondo con la sua Spagna: il pronostico è stato rispettato. La profezia di Pedri Foto e caption minimal allo stato puro, ma il concetto è inequivocabile. Dopo la sconfitta nell’atto finale dell’ultima Nations League contro il Portogallo, Pedri si era limitato a condividere un piccolo messaggio su Instagram: uno scatto con i suoi compagni di nazionale Yamal e Nico Williams e sei numeri per completare la descrizione del post: “ 190726 ”. Lo spagnolo fissa l’obiettivo: la data della finale dei Mondiali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Pedri sapeva già tutto: il post di un anno fa sulla Spagna in finale dei Mondiali diventa virale

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