Mondiali | Il Coro ‘Chi Non Salta è Inglese’ Diventa Virale in Argentina Dopo la Vittoria sulla Svizzera

Da serieanews.com 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo la vittoria sulla Svizzera, a Buenos Aires si sono sentiti clacson e coriandoli digitali per le strade. Un brano con il ritornello “Chi Non Salta è Inglese” è diventato virale sui social, con video e audio condivisi da molti utenti. La melodia si diffonde tra i tifosi, che la cantano e la ripropongono ovunque, alimentando l’attesa per la semifinale contro l’Inghilterra.

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Notte di clacson e coriandoli digitali a Buenos Aires: dopo la vittoria sulla Svizzera, un ritornello semplice scavalca le strade, entra nei telefoni e accende l’attesa per la semifinale con l’Inghilterra. Lo senti salire dai marciapiedi, poi rimbalzare sullo schermo. E ti sembra di essere lì, a saltare anche tu. La celebrazione in città e sui social. Le immagini arrivano a ondate. Auto in coda, bandiere fuori dai finestrini. Batteristi improvvisati sui bidoni. Ragazzi e famiglie che saltano in cerchio. La cornice è quella di una città che celebra. La scintilla, però, non resta in strada. Passa subito sui social. E lì si amplifica. Il coro diventa un meme transfrontaliero. 🔗 Leggi su Serieanews.com

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