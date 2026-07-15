Un uomo di 41 anni, allenatore di volley, è morto dopo essere stato investito da una bicicletta condotta da un noto cantante e conduttore televisivo. L’incidente è avvenuto intorno a mezzogiorno di lunedì 13 luglio 2026. L’uomo è rimasto ferito gravemente e ha subito un giorno di agonia prima di perdere la vita. La vicenda è al momento sotto indagine.

È morto dopo un giorno di agonia Alessandro Magnani, l'uomo travolto intorno a mezzogiorno di lunedì 13 luglio 2026 da una bicicletta condotta da Paolo Belli, noto cantante e conduttore televisivo. Come riportato da Qn-il Resto del Carlino, l'episodio è avvenuto nelle campagne della Bassa Reggiana, fra Correggio e Campagnola. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il 41enne residente a Canolo di Correggio stava tornando dalla sua auto dopo aver notificato alcuni documenti per conto di una compagnia di distribuzione di energia elettrica su distacchi temporanei per lavori in programma in quella zona. A livello lavorativo si occupava principalmente della sua società di servizi, ma in zona era conosciuto anche per l'impegno nel mondo dello sport, dal ruolo di allenatore di volley alla passione per il Napoli. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Pedone investito dalla bici di Paolo Belli: morto 41enne allenatore di volley

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Paolo Belli coinvolto in un incidente in bici: muore il pedone investito, il cantante sotto choc

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