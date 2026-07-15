Pavard torna all’Inter resta o parte? Il punto sul suo futuro

Da lapresse.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Benjamin Pavard è tornato all’Inter dopo un anno di prestito al Marsiglia. Il difensore francese, nato nel 1996, si trova ora ad allenarsi con il resto della squadra, esclusi i giocatori impegnati nel Mondiale 2026. Al momento, non ci sono comunicazioni ufficiali sulla sua permanenza o eventuali cessioni future. La squadra sta valutando le prossime mosse in vista della prossima stagione.

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Benjamin Pavard è tornato all’Inter dopo il prestito di un anno al Marsiglia. Il difensore francese, classe 1996, è ad Appiano Gentile dove si sta allenando assieme al resto della squadra (esclusi i calciatori impegnati nel Mondiale 2026) in attesa di sapere quale sarà il suo futuro. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Benjamin Pavard (@benpavard21) Il futuro di Pavard all’Inter. Potrebbe esserci la possibilità che il 30enne di Maubeuge resti in nerazzurro per la prossima stagione, complice il mercato interista che ancora non è decollato. Denzel Dumfries si è trasferito al Real Madrid e al momento il club non è riuscito a trovare un degno sostituto dell’esterno destro, motivo per cui non è scontata la partenza di Pavard da Milano. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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