Benjamin Pavard è tornato all’Inter dopo un anno di prestito al Marsiglia. Il difensore francese, nato nel 1996, si trova ora ad allenarsi con il resto della squadra, esclusi i giocatori impegnati nel Mondiale 2026. Al momento, non ci sono comunicazioni ufficiali sulla sua permanenza o eventuali cessioni future. La squadra sta valutando le prossime mosse in vista della prossima stagione.

Benjamin Pavard è tornato all’Inter dopo il prestito di un anno al Marsiglia. Il difensore francese, classe 1996, è ad Appiano Gentile dove si sta allenando assieme al resto della squadra (esclusi i calciatori impegnati nel Mondiale 2026) in attesa di sapere quale sarà il suo futuro. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Benjamin Pavard (@benpavard21) Il futuro di Pavard all’Inter. Potrebbe esserci la possibilità che il 30enne di Maubeuge resti in nerazzurro per la prossima stagione, complice il mercato interista che ancora non è decollato. Denzel Dumfries si è trasferito al Real Madrid e al momento il club non è riuscito a trovare un degno sostituto dell’esterno destro, motivo per cui non è scontata la partenza di Pavard da Milano. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Pavard torna all’Inter, resta o parte? Il punto sul suo futuro

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E se Pavard restasse all'Inter? Dipende dal gruppo... e dal mercato: la situazioneE se alla fine Benjamin Pavard restasse all'Inter? Il difensore francese si è separato dai nerazzurri un anno fa di questi tempi, andando al Marsiglia in prestito con diritto di riscatto. tuttomercatoweb.com