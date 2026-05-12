Il difensore francese ha deciso di lasciare il club francese e si è espresso per voler restare all’Inter. Dopo aver lasciato l’Olympique Marsiglia, ha manifestato l’intenzione di convincere la società nerazzurra a rinnovare il suo contratto per la prossima stagione. Attualmente, si trova in fase di negoziazione e il suo futuro dipende dagli sviluppi delle trattative tra le parti.

Inter News 24 Il difensore francese ha deciso di lasciare l’OM e punta a convincere l’Inter a puntare nuovamente su di lui per la prossima stagione. Benjamin Pavard ha le idee chiare sul proprio futuro: il difensore francese « ha già deciso di separarsi dall’OM » e il suo unico obiettivo è quello di « tornare in nerazzurro per ottenere nuovamente un posto in squadra ». Nonostante l’ Olympique Marsiglia non abbia ancora definito il proprio organigramma societario e « non abbia ancora nominato un ds », il calciatore ha espresso la volontà di interrompere l’esperienza in Ligue 1 per mostrare nuovamente il proprio valore al club milanese, con cui « ha ancora 2 anni di contratto ».🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Mercato Inter, Pavard torna in nerazzurro. Quale sarà il suo futuro? Lui vuole lottare per rimanere. I dettagli

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