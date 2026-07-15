Pausa pranzo da incubo | ladri assaltano il suo furgone e rubano tutta la merce

Durante la pausa pranzo, un conducente di un furgone carico di argenteria ha scoperto che il vano di carico era stato svuotato. I ladri avevano forzato il veicolo e portato via tutta la merce. L’episodio è avvenuto in una zona di Bergamo, lasciando il conducente senza nulla al suo ritorno. La merce rubata comprendeva oggetti di valore, e il furto è stato denunciato alle forze dell’ordine.

Bergamo. Pausa pranzo indigesta per il conducente di un furgone carico di argenteria, che al ritorno al mezzo ha trovato il vano di carico praticamente svuotato. È accaduto martedì 14 luglio intorno a mezzogiorno in via Autostrada, dove tre uomini con il volto coperto da mascherine, approfittando dell’assenza dell’autista impegnato a pranzare in un ristorante della zona, avrebbero aperto il furgone parcheggiato all’esterno e portato via gran parte della merce. Nella fuga, parte della refurtiva sarebbe caduta sull’asfalto, rimanendo danneggiata. Il colpo si è consumato in pochi istanti. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e risalire ai responsabili. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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