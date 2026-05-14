Ladri in azione in pieno giorno a Torino Pozzo Strada | rubano un furgone fuori dal supermercato poi scappano sbarazzandosi del GPS
Pieno giorno a Torino, il 12 maggio, intorno alle 11, davanti a un supermercato di via Teresa Mattei nel quartiere Pozzo Strada, si è verificato un furto di un furgone. I ladri sono entrati in azione all’aperto e sono riusciti a portare via il veicolo senza incontrare resistenze. Dopo averlo sottratto, sono fuggiti e hanno abbandonato il GPS del furgone nelle vicinanze. La polizia sta indagando sulla vicenda senza aver ancora identificato i responsabili.
Pieno giorno a Torino, intorno alle 11 del mattino del 12 maggio scorso, davanti a un supermercato di via Teresa Mattei nel quartiere Pozzo Strada. È mattina, i clienti e i passanti, così come gli automobilisti, attraversano la città ma ciò non ha fatto desistere i ladri, entrati in azione alla. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
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