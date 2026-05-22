Neomamma si appisola durante la pausa pranzo licenziata a Varese | risarcimento da 35mila euro più interessi

Una donna impiegata amministrativa in un'azienda della provincia di Varese è stata licenziata dopo essersi addormentata durante la pausa pranzo. La sua?azienda ha deciso di interrompere il rapporto di lavoro e ha riconosciuto un risarcimento di 35mila euro più interessi. La vicenda si è conclusa con un'ingiunzione di pagamento a favore della donna, senza ulteriori dettagli sul procedimento legale che ha portato alla decisione.

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