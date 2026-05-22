Neomamma si appisola durante la pausa pranzo licenziata a Varese | risarcimento da 35mila euro più interessi
Una donna impiegata amministrativa in un'azienda della provincia di Varese è stata licenziata dopo essersi addormentata durante la pausa pranzo. La sua?azienda ha deciso di interrompere il rapporto di lavoro e ha riconosciuto un risarcimento di 35mila euro più interessi. La vicenda si è conclusa con un'ingiunzione di pagamento a favore della donna, senza ulteriori dettagli sul procedimento legale che ha portato alla decisione.
Una donna, impiegata amministrativa in un'azienda in provincia di Varese, è stata licenziata perché si era appisolata durante la pausa pranzo. All'epoca era una neomamma. Il tribunale di Varese ha considerato il provvedimento illegittimo. L'azienda adesso dovrà risarcirla con 35mila euro più gli interessi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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