Carambola di auto sull' asse mediano | traffico in tilt sul posto anche i vigili del fuoco

Oggi pomeriggio sull’Asse Mediano nel territorio di Piscinola, in direzione Napoli, si è verificata una carambola tra più veicoli. L’incidente ha causato blocchi nel traffico e i vigili del fuoco sono intervenuti sul posto. Non sono stati resi noti dettagli sulle condizioni delle persone coinvolte o sul numero di veicoli coinvolti. La strada è rimasta chiusa temporaneamente per permettere le operazioni di soccorso e rimozione dei mezzi incidentati.

Un grave incidente, l'ennesimo, si è verificato oggi pomeriggio sull’Asse Mediano nel territorio di Piscinola, in direzione Napoli. Per cause ancora da accertare, alcune auto sono entrate in contatto dando vita ad una vera e propria carambola. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Paura sull'asse mediano: auto si capovolge, soccorsi sul postoQuesta mattina, un'auto si è capovolta sull'asse mediano, in prossimità dello svincolo per Casoria.

Carambola tra moto, furgoni e auto: traffico in tilt dopo l’incidenteUn incidente stradale si è verificato nella zona di Savaris a Teverola, coinvolgendo una moto, alcuni furgoni e diverse auto.

Temi più discussi: Carambola impressionante in via Piave, auto rovesciata e feriti; Carambola di una Smart impazzita, al volante c’era una ragazza: rintracciata e multata; Schianto sulla Flaminia Carambola fra tre auto. Due persone in ospedale; Perde il controllo dell'auto e carambola nel fossato.

Davanti al gip di Modena, nell'udienza di convalida che si è svolta in carcere, Salim El Koudri non ha detto nulla in merito ai fatti di sabato, quando a Modena si è lanciato a tutta velocità con l'auto sui passanti, ma ha fornito i codici di sblocco del suo cellular x.com

Come pensi di andare in questo esercizio di base? reddit

Carambola di auto sul Gra, tre feriti e traffico rallentatoCarambola di auto sul Gra, tre feriti e traffico rallentato. Roma - In carreggiata interna al km 17,500 - Sul posto Anas ... tusciaweb.eu

Carambola di auto sulla Rutigliano- Conversano: tre i feriti in codice giallo, quattro vetture distrutte FOTOCarambola di auto sulla Rutigliano-Conversano in prima mattinata: quattro vetture distrutte e tre feriti in codice giallo. Secondo le prime ricostruzioni l'incidente sarebbe partito da un tamponamento ... lagazzettadelmezzogiorno.it