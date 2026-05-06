Auto a fuoco sul Corso Garibaldi | traffico in tilt l' intervento

Questa mattina, sul Corso Garibaldi, un'auto ha preso fuoco vicino alle Poste Centrali, causando disagi al traffico. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme, e le forze dell'ordine, che stanno accertando le cause dell'incendio. La strada è rimasta chiusa al traffico per alcune ore, creando congestioni e rallentamenti nella zona centrale della città.

Caos in centro, questa mattina, sul Corso Garibaldi: per cause da accertare, infatti, un'auto è andata a fuoco all'altezza delle Poste Centrali. Sul posto, la Polizia Municipale e gli operatori di Strade Sicure per il ripristino del tratto. Si indaga. .🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Auto a fuoco sulla Nomentana, traffico in tilt verso il centro: strada chiusa e auto incolonnateRisveglio complicato per chi vive nel quadrante Est della Capitale: un'auto andata a fuoco sta bloccando il traffico verso il centro città. Intervento su alberi pericolati, traffico in tilt su corso De GasperiIl tratto stradale, in cui sono in corso i lavori urgenti, è compreso fra via Vassallo e l'innesto della Tangenziale di Bari Traffico in tilt fra i... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Ennesimo incidente nella notte sul Corso Garibaldi: si indaga; Si addormenta in auto ma la macchina prende fuoco: salvato per miracolo dai carabinieri; Casciago (Varese): edificio va a fuoco, situazione sotto controllo; Notte di fuoco: distrutta un'auto e danni alla vetrina di un negozio. Auto investe pedoni in corso Garibaldi a Napoli: due mortiUn tragico incidente stradale si è verificato nella serata di oggi, domenica 22 marzo, in pieno centro a Napoli. Il bilancio, da quanto si apprende, è grave e drammatico: due persone sono morte. fanpage.it Napoli, due donne travolte e uccise da un’auto in Corso Garibaldi. Secondo testimoni l’auto procedeva ad alta velocitàNapoli, 22 marzo 2026 - Due donne sono state travolte e uccise stasera a Napoli, in Corso Garibaldi. Dalle prime informazioni risulta che le due vittime stavano attraversando la strada quando una ... quotidiano.net Vi aspettiamo a Milano, in corso Garibaldi 127, per scoprire come diventare parte attiva del cambiamento! La partecipazione è gratuita, previa registrazione. I posti sono limitati (max 30 persone!). x.com Corso Garibaldi è uno di quei luoghi in cui Milano mostra tutte le sue sfumature, tra palazzi d’epoca, soluzioni ristrutturate e costruzioni più recenti: un mix urbano che racconta l’evoluzione della città e offre opportunità diverse, per esigenze diverse. Qui il merc - facebook.com facebook