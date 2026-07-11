emergenza caldo arrivano i cold spot

Le Asst hanno individuato un punto di assistenza dedicato ai sintomi legati al caldo estremo. Questa iniziativa mira a ridurre l’afflusso ai pronto soccorso durante l’emergenza caldo, creando zone di primo intervento specifiche. I punti di assistenza, chiamati «cold spot», saranno distribuiti sul territorio e gestiti dalle strutture sanitarie locali. La misura si inserisce nella strategia di gestione delle ondate di calore, con l’obiettivo di alleggerire i servizi di emergenza.

LA NOVITÀ. Ciascuna Asst individuerà un punto di assistenza per chi ha dei sintomi correlati al clima torrido. L’obiettivo: non intasare i Pronto soccorso. Sul coordinamento tirata d’orecchie di Bertolaso ai manager sanitari. Il clima è rovente, a tratti infuocato. Vale per il meteo, ovviamente, ma pure per le riunioni tra i vertici della sanità. I temi sono strettamente connessi: giovedì 9 luglio Guido Bertolaso, assessore regionale al Welfare, ha convocato una «videocall» con le figure apicali delle Ats, delle Asst e dei pronto soccorso lombardi per fare il punto sull’impatto dell’ondata di caldo, e l’aria s’è fatta elettrica. Dapprima,... 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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