Emergenza caldo arrivano i cold spot

Da ecodibergamo.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le Asst hanno individuato un punto di assistenza dedicato ai sintomi legati al caldo estremo. Questa iniziativa mira a ridurre l’afflusso ai pronto soccorso durante l’emergenza caldo, creando zone di primo intervento specifiche. I punti di assistenza, chiamati «cold spot», saranno distribuiti sul territorio e gestiti dalle strutture sanitarie locali. La misura si inserisce nella strategia di gestione delle ondate di calore, con l’obiettivo di alleggerire i servizi di emergenza.

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