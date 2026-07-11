Caldo allarme sanità e siccità Cannoni spara acqua e cold-spot così l’Italia prova a difendersi
Il Po ha circa 10 giorni di riserva idrica per l’irrigazione. In Sardegna, le temperature superano i 40 gradi. Per contrastare la siccità, vengono utilizzati cannoni sparaneve e cold-spot. Weekend con temporali e instabilità atmosferica. Le autorità sanitarie segnalano un aumento dei rischi legati al caldo. La situazione rimane critica in molte regioni italiane, con allerta per la scarsità d’acqua e l’ondata di caldo record.
Weekend di instabilità e temporali, poi temperature in aumento: in Sardegna oltre i 40 gradi. Allerta per l'acqua: il Po garantisce ancora solo 10 giorni per l'irrigazione. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Segui gli aggiornamenti su Italia.
Notizie e thread social correlati
Emergenza caldo: la Regione vara i Cold Spot per scaricare la pressione dai Pronto soccorsoLa Regione ha attivato i Cold Spot per alleviare la pressione sui Pronto soccorso, in risposta all'aumento dei ricoveri legati all’emergenza caldo.
Emergenza caldo? Non solo, è già “guerra dell’acqua”. La siccità mette in ginocchio il Nord Italia: a rischio agricoltura e allevamentiLa siccità nel Nord Italia ha causato una riduzione significativa della portata dei fiumi, con il Po che scende sotto i 300 metri cubi al secondo.
Temi più discussi: Allarme Oms: ondata di caldo fino a 43°C: emergenza di salute pubblica. Ma l'Italia è modello per la sorveglianza; Caldo estremo in Europa, allarme Oms: In arrivo nuova ondata fino a 43 gradi, è vera emergenza; Caldo estremo, l’Oms Europa: In arrivo una nuova ondata fino a 43 gradi; Italia nella morsa del caldo. Oms Europa: In arrivo nuova ondata fino a 43 gradi.
CALDO KILLER. I GIORNALI, FONTE DELL'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITÀ Il 30 giugno l'OMS lancia l'allarme sul caldo killer: In Italia 5 decessi in 24 ore. Il Ministero della Salute italiano comunica che il dato non risulta. Il Corriere x.com
L’ALLARME DELL’OMS: IL GRANDE CALDO NON È UNA SEMPLICE ESTATE.** L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha appena definito le attuali ondate di calore record una vera e propria **emergenza di salute pubblica**. Le proiezioni meteo indica facebook
Caldo record in Italia: cosa cambia con l’ondata fino a 43 gradi e cosa rischiano i cittadiniL’Italia sta per affrontare una inedita ondata di calore che, secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità per l’Europa, potrebbe raggiungere temperature fino a 43 gradi Celsius nelle regioni più co ... lsdi.it
Caldo, l’Italia fa scuola: l'Oms promuove il piano anti-afaIl modello italiano contro il caldo diventa un esempio anche per l'Europa. Mentre l'Organizzazione mondiale della sanità lancia l'allarme sull'impreparazione di molti ... ilmessaggero.it