Caldo allarme sanità e siccità Cannoni spara acqua e cold-spot così l’Italia prova a difendersi

Notizia in breve

Il Po ha circa 10 giorni di riserva idrica per l’irrigazione. In Sardegna, le temperature superano i 40 gradi. Per contrastare la siccità, vengono utilizzati cannoni sparaneve e cold-spot. Weekend con temporali e instabilità atmosferica. Le autorità sanitarie segnalano un aumento dei rischi legati al caldo. La situazione rimane critica in molte regioni italiane, con allerta per la scarsità d’acqua e l’ondata di caldo record.