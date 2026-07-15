Emergenza sul volo Ryanair da Manchester ad Alicante aereo dirottato a Parigi per il malore di un passeggero

Da virgilio.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un aereo di Ryanair partito da Manchester e diretto ad Alicante è stato costretto a un atterraggio d’emergenza a Parigi. La decisione è stata presa dopo che un passeggero ha avuto un malore a bordo. L’aereo ha effettuato un cambio di rotta improvviso, atterrando in Francia per permettere le cure mediche. Nessuna altra informazione sulle condizioni del passeggero è stata resa nota.

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Un aereo di Ryanair partito da Manchester e diretto ad Alicante è stato dirottato a Parigi per un atterraggio d’emergenza a causa di un malore di un passeggero durante il volo. Al momento, non si hanno ulteriori dettagli sullo stato di salute del passeggero, che è stato fatto sbarcare ed è stato accolto dai paramedici. L’aereo è poi ripartito poco dopo per Alicante, destinazione originaria del volo. Emergenza sul volo Ryanair da Manchester ad Alicante: cos'è successo I soccorsi al passeggero del volo Ryanair Il volo Ryanair è poi ripartito per Alicante in Spagna Cosa significa il codice 7700 di emergenza sugli aerei Emergenza sul volo... 🔗 Leggi su Virgilio.it

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