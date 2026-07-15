Un passeggero ha aperto l’uscita di emergenza prima del decollo, causando il blocco dell’aereo e la cancellazione del volo. L’incidente ha coinvolto un volo tra il Regno Unito e le Isole del Canale. Decine di passeggeri sono rimasti coinvolti, con voli successivi e servizi di terra interrotti. La compagnia aerea ha avviato indagini sulla dinamica dell’accaduto.

Un volo di linea tra il Regno Unito e le Isole del Canale, un arcipelago situato nel canale della Manica, si è trasformato in un incubo fuori programma per decine di passeggeri. È successo domenica sera, 12 luglio, sulla pista dell’aeroporto di Manchester, dove il volo GR679 della compagnia aerea Aurigny, diretto a Guernsey, non è mai riuscito a staccarsi da terra. L’aereo era pronto al decollo, previsto per le 19:05, quando un passeggero ha accidentalmente aperto l’uscita di emergenza mentre il velivolo si trovava ancora sulla pista di rullaggio. Secondo quanto ricostruito dal Guernsey Press, che ha raccolto la versione ufficiale della compagnia, il passeggero era seduto vicino alla porta e stava mostrando a un altro viaggiatore come funzionasse il meccanismo di apertura, finendo per azionarlo per sbaglio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Passeggero apre l’uscita di emergenza “per sbaglio” prima del decollo: aereo bloccato e volo cancellato

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