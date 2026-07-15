Alla Cartoleria dei Mille si è svolto un passaggio di consegne dopo sedici anni di gestione familiare. La nuova titolare, una giovane donna, ha preso in mano il negozio situato nel centro città, succedendo alla famiglia Bernardini. La cartoleria, punto di riferimento per migliaia di clienti, mantiene invariata la sua posizione commerciale. La gestione passa ora alla nuova proprietaria, che ha preso possesso del locale.

Sedici anni di storia, migliaia di clienti serviti con qualità e competenza. La Cartoleria dei Mille cambia pagina con il passaggio di testimone dalla famiglia Bernardini alla giovane Agnese Bertirotti, che raccoglie l’eredità del negozio del centro. "È una scelta maturata con serenità e prospettiva al futuro– racconta Andrea Bernardini –. Se possiamo guardare a questo passaggio con soddisfazione è anche grazie a mio padre Mauro, ormai prossimo alla pensione, che trent’anni fa ha dato vita nostra piccola azienda". Cambia la gestione, ma si mantiene vivo uno degli ultimi negozi specializzati della zona. "Si parla spesso di crisi del commercio di vicinato – aggiunge Bernardini – e si sente dire che i giovani non abbiano voglia di fare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Passaggio di consegne alla Cartoleria dei Mille. Via alla nuova gestione

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Passaggio di consegne in Provincia: Petrocelli alla Corte dei Conti, Bonanata nuova segretaria generaleIeri si è svolto il passaggio di consegne nella sede della Provincia di Como, con la presenza di dipendenti e consiglieri provinciali.

Passaggio di consegne alla Uil Tucs: Esmeralda Sinani eletta alla guida della categoriaIl consiglio territoriale della Uil Tucs Cesena ha scelto Esmeralda Sinani come nuova segretaria generale della categoria che rappresenta i...

Temi più discussi: Si è svolta la solenne cerimonia del Passaggio di Consegne del Rotary Club Valle Telesina; Capitaneria di Porto, il passaggio di consegne tra Panico e Strusi; A Santarcangelo in una fittissima foresta di sguardi; Rotary Club Savigliano, passaggio di consegne alla Porta delle Langhe.

Per il passaggio di consegne e la successione alla conduzione, Federica Sciarelli aveva indicato una inviata di #chilhavisto. x.com

Nuovo effetto trapelato?? reddit

Passaggio di consegne al Rotary Club Follonica: Maurizio Petri nuovo presidenteFOLLONICA - Il Rotary Club Follonica ha celebrato il tradizionale passaggio delle consegne tra il presidente uscente Gabriele Pazzagli e il nuovo ... ilgiunco.net

Passaggio di consegne alla Politecnica di Ancona, il 30 ottobre è il giorno di Enrico Quagliarini magnifico rettoreANCONA Si terrà giovedì prossimo 30 ottobre la Cerimonia del Sigillo dell’Università Politecnica delle Marche, con il passaggio di consegne tra il magnifico rettore Gian Luca Gregori e il nuovo eletto ... corriereadriatico.it