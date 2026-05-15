Passaggio di consegne alla Uil Tucs | Esmeralda Sinani eletta alla guida della categoria

Il consiglio territoriale della Uil Tucs Cesena ha scelto Esmeralda Sinani come nuova segretaria generale della categoria che rappresenta i lavoratori nel settore del turismo, del commercio e dei servizi nel territorio. La nomina è stata approvata durante l’ultima riunione del consiglio e segna un passaggio di consegne ufficiale. Sinani prende il posto della precedente responsabile, continuando a seguire le tematiche legate alle attività e ai diritti dei lavoratori coinvolti.

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