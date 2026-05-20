Passaggio di consegne in Provincia | Petrocelli alla Corte dei Conti Bonanata nuova segretaria generale

Da quicomo.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri si è svolto il passaggio di consegne nella sede della Provincia di Como, con la presenza di dipendenti e consiglieri provinciali. La dottoressa Antonella Petrocelli, che ha ricoperto il ruolo di segretaria generale per dieci anni, è stata salutata ufficialmente. Al suo posto, la nuova segretaria generale è la signora Bonanata. Contestualmente, si è tenuto anche il passaggio di consegne presso la Corte dei Conti, dove è stato ufficializzato il trasferimento di Petrocelli.

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Passaggio di consene ieri a Villa Saporiti per la segreteria generale della Provincia di Como. Nel corso di un momento condiviso con dipendenti e consiglieri provinciali è stato salutato il segretario generale uscente, la dottoressa Antonella Petrocelli, che dopo dieci anni in Provincia di Como è. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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