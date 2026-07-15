L’Industria Casearia di Pievepelago sta ampliando la produzione di Parmigiano Reggiano nell’area montana modenese. L’azienda, nota per i formaggi montani, ha deciso di sviluppare ulteriormente l’attività legata a questa tipologia di formaggio. La notizia riguarda un incremento delle capacità produttive e un rafforzamento della presenza sul mercato del formaggio tradizionale, mantenendo la produzione locale in un’area storicamente legata alla produzione di questo formaggio.

Ulteriore sviluppo per la produzione di Parmigiano Reggiane nell’avamposto montano modenese. L’Industria Casearia di Pievepelago sta infatti ampliando ulteriormente la sua apprezzata attività di produzione di formaggi montani. Geograficamente è l’ultimo caseificio nel territorio del Parmigiano Reggiano, dove conferisce anche l’azienda agricola più in quota del comprensorio. Di recente l’Industria Casearia di Pievepelago sta aumentando notevolmente la quantità del latte lavorato che da 17.000 quintali annui ora raggiunge i 2930.000 quintali; da 910 forme al giorno sta passando a 16, dopo l’incorporazione di due stalle delle Piane di Mocogno.... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Parmigiano, l’ultimo baluardo resiste e rilancia

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