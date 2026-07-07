La Nuova Zelanda rimane l’unica nazionale di rugby mai sconfitta dall’Italia. Negli ultimi 25 anni, gli azzurri hanno ottenuto vittorie contro tutte le grandi potenze dell’emisfero sud e del Sei Nazioni, tra cui Australia, Sudafrica, Argentina, Scozia, Galles, Francia, Irlanda e Inghilterra. La squadra italiana non è riuscita a battere i neozelandesi, che rappresentano l’ultima frontiera ancora inviolata. Restano in attesa di un successo che non si è ancora concretizzato nel corso delle ultime due decadi.

C’è un’ultima frontiera che il rugby italiano non è ancora riuscito ad abbattere. Nel corso degli ultimi venticinque anni gli azzurri hanno trovato almeno una vittoria contro tutte le grandi potenze dell’emisfero sud e del Sei Nazioni: hanno battuto Australia, Sudafrica, Argentina, Scozia, Galles, Francia, l’Irlanda e perfino l’Inghilterra. L’unica maglia rimasta inviolata è quella nera degli All Blacks. La sfida della Nations Championship ripropone così un confronto che, almeno sulla carta, ha ancora il sapore dell’impossibile, ma che rappresenta anche un banco di misura per capire quanto l’Italia sia davvero cresciuta. I precedenti raccontano una storia senza appello. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Oasport.it - Rugby, la Nuova Zelanda resta l’ultimo baluardo mai sconfitto dall’Italia. Quando (e se…) potrà accadere?

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Rugby U20, Italia-Nuova Zelanda martedì: la formazione degli AzzurriniMartedì alle 11:00 italiane si svolgerà l’incontro tra Italia e Nuova Zelanda all’AIA Arena di Kutaisi, valido per la seconda fase del Mondiale U20...

Dove vedere in tv Nuova Zelanda-Italia, Nations Championship rugby 2026: orario, programma, streamingLa partita tra Nuova Zelanda e Italia si gioca come secondo impegno dell’Italia nel Nations Championship, la competizione internazionale di rugby con...

Temi più discussi: Nations Championship 2026: la Nuova Zelanda parte con il piede giusto. Francia battuta a Christichurch; Nations Championship 2026: programma, calendario dell'Italia e dove vedere le partite in diretta tv e streaming | Rugby uomini; NC26, Nuova Zelanda-Francia 34-32: highlights; Junior World Championship: la presentazione di Nuova Zelanda-Italia.

Terzo appuntamento dello #JuniorWorldChampionship a Kutaisi: Andrea #DiGiandomenico ha scelto la formazione degli #Azzurrini per affrontare la Nuova Zelanda #ITAvNZL U20 Martedì 7 luglio ? 11:00 (ITA) AIA Arena, Kutaisi Rugbypass. x.com

Classifica del World Test Championship dopo che la Nuova Zelanda ha sconfitto l'Inghilterra nel 3° Test reddit

Rugby, la Nuova Zelanda resta l’ultimo baluardo mai sconfitto dall’Italia. Quando (e se…) potrà accadere?C'è un'ultima frontiera che il rugby italiano non è ancora riuscito ad abbattere. Nel corso degli ultimi venticinque anni gli azzurri hanno trovato almeno ... oasport.it

Dove vedere in tv Nuova Zelanda-Italia, Nations Championship rugby 2026: orario, programma, streamingSecondo appuntamento per l’Italia nella prima edizione del Nations Championship, la nuova competizione internazionale che riunisce le migliori dodici ... oasport.it