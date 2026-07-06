Ultimo ha annunciato un tour negli stadi previsto per il 2027, intitolato “La favola continua”, che seguirà il successo del concerto del 2026 a Roma Tor Vergata, dove ha riunito circa 250.000 persone. Il tour comprenderà undici date e si concentrerà nelle principali città italiane, portando l’artista direttamente ai suoi fan. La tournée rappresenta la prosecuzione di un progetto iniziato con il concerto record del 2026.

Dopo il live dei record Ultimo 2026 – La ‘Favola per Sempre’ che ha radunato 250.000 persone a Roma Tor Vergata, sarà Ultimo ad andare ‘a casa del suo popolo’ con ‘Ultimo Stadi 2027 – La Favola Continua.’, il nuovo tour che lo porterà ovunque, da nord a sud, nei più grandi stadi italiani, per la prima volta anche in Sardegna e in Calabria. È davvero una favola per sempre quella di Ultimo, una favola che tende all’infinito e che non conosce soluzione di continuità. È un filo teso sulla linea del tempo che tiene unita la Generazione Ultimo, traghettandola da una stagione a un’altra, regalandole la certezza di avere sempre un approdo, un punto di arrivo e un’attesa da assaporare fino al prossimo palcoscenico che si accenderà per tutti loro. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ultimo rilancia, 11 date tour stadi 2027 de “La favola continua”

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Ultimo Stadi 2025 (Il Concerto) Live in Roma Stadio Olimpico 10-11-13.07.2025

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