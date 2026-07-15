Un dirigente ha insultato il presidente di una squadra di calcio e ha ricevuto una multa di 1.500 euro. La sanzione riguarda un comportamento offensivo, mentre la figura rimane invariata. La notizia è riportata da fonti locali e si riferisce a parole dure e critiche espresse pubblicamente. La multa è stata comminata come conseguenza di tali dichiarazioni.

Bandecchi insulta il presidente dell’Arezzo e prende 1.500 euro di multa: la figura resta, il conto pure Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua. Quotidiano indipendente di critica civica, cultura e politica aretina lortica.it via delle Conserve, 1 Arezzo © Copyright - 2026 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28515 - ROC 26524 CF PRTGNI54M09A390L. 🔗 Leggi su Lortica.it

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