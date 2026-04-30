A Bosisio aperture straordinarie e visite gratuite di casa Parini

Il Comune di Bosisio Parini ha annunciato aperture straordinarie e visite gratuite presso Casa Parini, un edificio situato nel centro storico. La iniziativa vuole permettere alla popolazione di scoprire uno dei luoghi più rappresentativi della storia e della cultura locale. Le visite saranno gratuite e si svolgeranno in date da comunicare ai cittadini. L’obiettivo è far conoscere meglio il patrimonio storico della comunità.

L’Amministrazione comunale di Bosisio Parini invita la cittadinanza a visitare Casa Parini, luogo simbolo della storia e della cultura locale, nel cuore del centro storico. In occasione del “Maggio Pariniano” sono in programma aperture straordinarie e visite gratuite. Date e orariEcco date e.🔗 Leggi su Leccotoday.it

Notizie correlate

Fine settimana di Fiera e festività: aperture gratuite e straordinarie a Casa BruschiArezzo, 31 marzo 2026 – La Casa Museo Ivan Bruschi, parte del patrimonio culturale di Intesa Sanpaolo, in occasione della Fiera Antiquaria e delle...

Pasqua e Pasquetta all’insegna dell’arte e della cultura con aperture gratuite e straordinarie dei museiArezzo, 1 aprile 2026 – Pasqua e Pasquetta all’insegna dell’arte e della cultura.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Si parla di: Bosisio: aperture gratuite di Casa Parini ed eventi culturali; Dentro l'incubo, oltre il buio: Valerio Zezur a Bosisio Parini.