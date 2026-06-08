Casinò e ospedale Parini | interrogazioni su gestione e lavori

Il governo ha aperto un'indagine sulla gestione del Casinò de la Vallée, con interrogazioni parlamentari in corso. Contestualmente, è stato presentato un ricorso al Tar contro i lavori presso l’ospedale Parini, con accuse di irregolarità nelle procedure di appalto. Le autorità chiedono chiarimenti sulla trasparenza e sulla regolarità delle operazioni, mentre le opposizioni sollevano dubbi sulla corretta gestione delle risorse pubbliche in entrambi i casi.

Come si garantirà la trasparenza nella gestione del Casinò de la Vallée?. Perché è stato presentato un ricorso al Tar per l'ospedale Parini?. Quali criteri regoleranno i nuovi trasporti e le attività turistiche?. Come cambieranno i controlli contro le infiltrazioni mafiose nel territorio?.? In Breve Lega Vallée d'Aoste e La Renaissance Valdôtaine chiedono trasparenza sul Casinò de la Vallée.. Fratelli d'Italia interroga il Consiglio sul ricorso al Tar per lavori all'ospedale Parini.. Tre nuovi disegni di legge riguardano trasporti, turismo e attività commerciali locali.. Modifica normativa Osservatorio regionale permanente sulla legalità e criminalità organizzata. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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