È possibile contestare una multa per parcheggio in doppia fila se si dimostra che il veicolo non era visibile o che si trovava in un'area non soggetta a divieti. La contestazione può essere presentata entro i termini previsti, allegando eventuali prove. La legge prevede che le multe siano applicate solo in presenza di segnaletica chiara e visibile. La decisione finale spetta alle autorità competenti, che valutano le circostanze specifiche di ogni caso.

A volte capita di parcheggiare la propria auto in doppia fila, senza magari nemmeno pensare a quelle che sono le conseguenze per gli altri utenti della strada. Di fatto, lasciando un veicolo accanto a un altro collocato in maniera corretta nelle aree di sosta, si va a invadere la carreggiata ostacolando il transito e si impedisce al proprietario del mezzo parcheggiato bene di muoversi in libertà. Questa condotta è vietata dall'art. 158 del Codice della strada e le sanzioni per il parcheggio in doppia fila vannoda 25 a 100 euro per ciclomotori e motoveicoli a due ruote, da 42 a 173 euro per tutti gli altri veicoli, con la possibilità anche della rimozione forzata del mezzo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Parcheggio in doppia fila: quando possiamo contestare la multa

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COME FARE IL PARCHEGGIO AD S

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