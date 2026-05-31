Una multa per parcheggio in doppia fila può essere contestata e annullata in determinate circostanze. La sentenza stabilisce che, in alcuni casi, l'automobilista può presentare ricorso se ci sono errori nelle modalità di contestazione o se non sono rispettate le procedure. La decisione riguarda specificamente le contestazioni legate alla sanzione e alle modalità di notifica, che devono essere corrette per poter ottenere l’annullamento.

Anche una multa per parcheggio in doppia fila può essere contestata e annullata. Strano, ma vero. Vediamo, dunque, in quali circostanze è possibile "sbarazzarsi" della contravvenzione. Lasciare l'auto accanto a un veicolo regolarmente parcheggiato è una violazione prevista dall'articolo 158 del Codice della strada, perché può ostacolare la circolazione e impedire ad altri automobilisti di utilizzare liberamente il proprio mezzo. Per questo motivo sono previste sanzioni economiche e, nei casi più gravi, anche la rimozione forzata del veicolo. Non sempre, però, la multa è inattaccabile. Esistono infatti situazioni in cui il verbale può essere contestato con successo, sia per errori nella sua compilazione sia per particolari circostanze legate ai fatti contestati. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Multa per l'auto in doppia fila? La sentenza: quando deve essere annullata

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