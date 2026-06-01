In caso di parcheggio in doppia fila – ossia parcheggiare la propria auto vicino a un altro veicolo regolarmente sistemato in uno stallo – è naturale aspettarsi una sanzione. Si va infatti a creare un disturbo, sia al proprietario del veicolo, che non può spostarsi regolarmente, sia al transito stradale. L' art. 158 del Codice della strada vieta e punisce questo tipo di condotta, per la quale si rischia una multa che va da 25 a 100 euro per i ciclomotori, e da 42 a 173 per le auto e gli altri veicoli. A ciò si aggiunga anche la possibilità di rimozione forzata del mezzo. Bisogna però fare una prima distinzione. È diverso parlare di sosta e di fermata. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Parcheggio in doppia fila, quando la multa può essere annullata: la differenza che cambia tutto

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